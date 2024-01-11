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Сегодня, 19:12

«Сочи» уступил «Металлургу» и потерпел 15-е поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» дома одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дублем за хозяев отметился Никита Гребенкин. Еще по одному голу забили Артем Минулин и Данила Юров.

Единственную шайбу гостей забросил Джереми Бракко.

«Сочи» потерпел 15-е поражение подряд. С 34 очками команда занимает последнее место в Западной конференции после 51 матча.

«Металлург» (72 очка) продолжает лидировать на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Голы: Бракко — 9 (Кузнецов, Криштоф), 6:54 — 0:1. Минулин — 1 (Гераськин, Я. Хабаров), 41:37 — 1:1. Гребенкин — 12 (Силантьев), 47:17 — 2:1. Юров — 14 (п.в., Я. Хабаров, Смолин), 59:20 — 3:1. Гребенкин — 13 (буллит), 59:49 — 4:1.

Вратари: Смолин — Бердин (59:05 — 59:20).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 44 (16+12+16) — 26 (13+8+5).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

11 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6856 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
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