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Сегодня, 20:15

«Металлург» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске 11 января и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» потерпел 15-е поражение подряд. С 34 очками команда занимает последнее место в Западной конференции после 51 матча.

«Металлург» (72 очка) продолжает лидировать на «Востоке».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 48 28 20 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
Результаты / календарь
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11.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 1
11.01 18:00
Лада – Локомотив
 2 : 3 Б
11.01 19:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
11.01 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
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