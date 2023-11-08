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Сегодня, 15:30

«Металлург» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь» начнется в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Робин Пресс.
Робин Пресс.
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» дома в городе Магнитогорск встретится с «Сибирью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 ноября, в среду. Игра пройдет на территории «Арены Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно будет ознакомиться с ключевыми событиями игры «Металлург» — «Сибирь».

Смотреть видеотрансляцию матча «Металлург» — «Сибирь» можно будет на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 16.50 мск.

Магнитогорцы с 36 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Новосибирска располагается на девятой строчке с 29 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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«Адмирал» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 27 18 9 38
2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 27 16 11 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
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10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 12:30
Адмирал – Локомотив
 5 : 2
8.11 17:00
Металлург Мг – Сибирь
 - : -
8.11 19:30
Динамо М – Куньлунь РС
 - : -
8.11 19:30
Витязь – Торпедо
 - : -
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