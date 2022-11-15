«Сибирь» на выезде проиграла «Металлургу»

«Металлург» на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Акользин, Филипп Майлле, Михаил Фисенко и Андрей Чибисов.

За «Сибирь» голы забили Тревор Мерфи и Александр Шаров.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 30 матчах. «Сибирь» располагается на 5-й строчке с 37 баллами в 32 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Акользин — 6 (мен., Дронов), 2:28 — 1:0. Майе — 13 (бол., Лайпсик), 12:46 — 2:0. Мерфи — 7 (бол., Бек), 22:01 — 2:1. Фисенко — 1 (Зернов, Земченок), 34:26 — 3:1. Шаров — 12, 49:12 — 3:2. Чибисов — 6 (п.в., Майе), 59:45 — 4:2.

Вратари: Паскуале — Красоткин (58:24 — 59:45).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (13+10+2) — 34 (14+9+11).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

15 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.