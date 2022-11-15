Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 ноября, 19:17

«Сибирь» на выезде проиграла «Металлургу»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Металлург» на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Акользин, Филипп Майлле, Михаил Фисенко и Андрей Чибисов.

За «Сибирь» голы забили Тревор Мерфи и Александр Шаров.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 30 матчах. «Сибирь» располагается на 5-й строчке с 37 баллами в 32 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Акользин — 6 (мен., Дронов), 2:28 — 1:0. Майе — 13 (бол., Лайпсик), 12:46 — 2:0. Мерфи — 7 (бол., Бек), 22:01 — 2:1. Фисенко — 1 (Зернов, Земченок), 34:26 — 3:1. Шаров — 12, 49:12 — 3:2. Чибисов — 6 (п.в., Майе), 59:45 — 4:2.

Вратари: Паскуале — Красоткин (58:24 — 59:45).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (13+10+2) — 34 (14+9+11).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

15 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
0
Читайте также
Скандалы Роналду, магия Хвичи и рывок «Арсенала»: события осени в еврофутболе
«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» обыграл «Барыс» и одержал четвертую победу подряд

Защитник «Амура» Йордан оштрафован за симуляцию в матче с «Трактором»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 31 14 17 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 31 13 18 28
9 Трактор 31 12 19 27
10 Амур 28 11 17 26
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 12:00
Амур – Трактор
 - : -
16.11 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
16.11 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости