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15 ноября, 19:08

«Автомобилист» обыграл «Барыс» и одержал четвертую победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Автомобилист» дома обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе команды из Екатеринбурга отметились Ник Эберт и Брукс Мэйсек. Голевая серия Мэйсека теперь составляет семь матчей (10+0).

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока» с 42 очками. «Барыс» занимает восьмую строчку, имея на счету 28 очков.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Эберт — 3 (Гуркин, Голышев), 6:54 — 1:0. Мэйсек — 22 (Кузнецов), 35:34 — 2:0.

Вратари: Маттссон — Гудачек (58:33 — 59:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (8+17+7) — 31 (10+11+10).

Судьи: Мочалов, Раводин.

15 ноября. Екатеринбург. «Уралец».

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