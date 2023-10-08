«Металлург» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» начнется в 14:30 мск
«Металлург» и «Салават Юлаев» в воскресенье, 8 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 14:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью подписки KHL Prime и онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Металлург» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Металлург» набрал 25 очков и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 14 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|3
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
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30.09
1.10
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3.10
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5.10
6.10
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8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
|8.10
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
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