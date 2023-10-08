«Металлург» и «Салават Юлаев» в воскресенье, 8 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью подписки KHL Prime и онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Металлург» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 25 очков и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 14 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.

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