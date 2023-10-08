Билялетдинов после победы над «Адмиралом»: «Стараемся задействовать молодых ребят»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Сначала надо отдохнуть, после чего будет видно. Как оценю игру Всеволода Альметкина? Он — молодец. Мы давно хотели попробовать Всеволода в КХЛ, о нем были хорошие отзывы от тренера «Барса» Александра Степанова. У нас есть неплохие молодые ребята, стараемся их задействовать, пусть и не в полном объеме», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».
В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.
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11.10
12.10
13.10
|8.10
|10:00
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Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
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Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
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Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
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Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
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