«Металлург» расторг контракт с Величкиным

Как и сообщал «СЭ», «Металлург» принял решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба.

В частности, введена должность первого вице-президента-директора. На нее назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента «Металлурга».

В последние годы Ласьков является председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба «Магнитогорск».

— Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы, — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.