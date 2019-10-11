КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» расторг контракт с Величкиным

15:50
Теги:

Как и сообщал «СЭ», «Металлург» принял решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба.

В частности, введена должность первого вице-президента-директора. На нее назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента «Металлурга».

В последние годы Ласьков является председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба «Магнитогорск».

— Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы, — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/455704/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир