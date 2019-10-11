Стало известно, кто заменит Величкина в «Магнитке»

«СЭ» стало известно имя нового менеджера «Металлурга», который заменит отправленного в отставку Геннадия Величкина. Им стал Сергей Ласьков.

Ранее он много лет работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, а в последнее время был директором Объединенной сервисной компании, связанной с ММК. Также Ласьков был главой попечительского совета баскетбольного магнитогорского «Динамо», выступающего во второй Суперлиге. Отметим, что «Металлург» официально пока не объявлял об отставке Величкина.

Главная задача, поставленная перед Ласьковым в «Магнитке» — оптимизация бюджета. Селекцией команды будет заниматься другой менеджер — в клубе сейчас ведется поиск специалиста на эту должность. (Алексей Шевченко)