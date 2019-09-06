«Металлург» подтвердил отставку Яндача

Как сообщал «СЭ», главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач был уволен со своего поста. Новым наставником команды станет Илья Воробьев, сообщает официальный сайт комнады из Магнитогорска.

«Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Петрович Воробьев», — говорится в сообщении на сайте.

Воробьев уже работал в клубе с 2012 по 2017 годы (до 2015 в качестве ассистента Пола Мориса и Майка Кинэна, с октября 2015 — как главный тренер).

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