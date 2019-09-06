КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» подтвердил отставку Яндача

22:05
Теги:

Как сообщал «СЭ», главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач был уволен со своего поста. Новым наставником команды станет Илья Воробьев, сообщает официальный сайт комнады из Магнитогорска.

«Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Петрович Воробьев», — говорится в сообщении на сайте.

Воробьев уже работал в клубе с 2012 по 2017 годы (до 2015 в качестве ассистента Пола Мориса и Майка Кинэна, с октября 2015 — как главный тренер).

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/452738/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир