КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Йозеф Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга». Его заменит Илья Воробьев

21:14
Теги:

По информации «СЭ» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен со своего поста. Причины — невнятная игра команды и два поражения на старте от СКА (1:3) и «Витязя» (0:2) при одной победе над «Северсталью» (4:2).

Его сменит бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, который уже работал в клубе с 2012 по 2017 годы (до 2015 в качестве ассистента Пола Мориса и Майка Кинэна, с октября 2015 — как главный тренер). (Алексей Шевченко)

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир