Йозеф Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга». Его заменит Илья Воробьев

По информации «СЭ» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен со своего поста. Причины — невнятная игра команды и два поражения на старте от СКА (1:3) и «Витязя» (0:2) при одной победе над «Северсталью» (4:2).

Его сменит бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, который уже работал в клубе с 2012 по 2017 годы (до 2015 в качестве ассистента Пола Мориса и Майка Кинэна, с октября 2015 — как главный тренер). (Алексей Шевченко)

Яндач-то наш... уволен. Не дали поработать — Держи передачу (@Boogaard 2 ) September 6, 2019

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