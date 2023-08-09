«Металлург» подписал контракт с нападающим Жаном-Себастьяном Ди
«Металлург» объявил о заключении контракта с нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Соглашение с канадцем рассчитано на один сезон.
29-летний форвард ранее выступал за «Руэн-Норанда Хаскис», «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (АХЛ), «Уилинг» (ECHL), «Питтсбург» (НХЛ), «Нью-Джерси» (НХЛ), «Спрингфилд» (АХЛ), «Рочестер» (АХЛ), «Баффало» (НХЛ), «Лаваль» (АХЛ), «Аризона» (НХЛ) и «Тусон» (АХЛ).
Прошедший сезон Жан-Себастьян провел в системе «Аризоны», большую часть которого выступал за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».
В сезоне-2022/23 на счету форварда 67 игр в АХЛ и 51 (23+28) очко и четыре игры в НХЛ без набранных баллов. Всего в НХЛ Жан-Себастьян сыграл 37 матчей и набрал 7 (5+2) очков.
Источник: https://t.me/metallurgmgn/11005
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