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«Металлург» подписал контракт с экс-форвардом «Сочи» Руденковым

14:11
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с экс-нападающим «Сочи» Игорем Руденковым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Ожидается, что 26-летний форвард дебютирует за «Металлург» в матче против «Сочи», который состоится 23 октября.

В нынешнем сезоне Руденков принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Ранее в КХЛ он выступал за «Торпедо» и «Амур». Имеет опыт игры за олимпийскую сборную России.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/508641/

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