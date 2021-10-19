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«Какое-то тактическое действие, некрасивое и грязное». Каменский — о драке в матче «Сочи» — «Авангард»

Каменский считает, что драка в матче «Сочи» — «Авангард» могла быть заранее спланирована
13:40
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Советник главного тренера олимпийской сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал массовую драку в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» (4:5).

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«Я это не приветствую. Это не украшает хоккей, мы боремся с этим, но хоккей — эмоциональная игра, все бывает. За это игроки понесут наказание. Но понятное дело, когда это происходит в середине игры или в конце, когда накал идет: страсти накаляются, бывают драки. А здесь, видно, она запланирована, какое-то тактическое действие, некрасивое и грязное. С чьей стороны? Со стороны обеих команд. Надо разбираться, кто это начал», — сказал Каменский «СЭ».

На третьей секунде матча подрались три пары хоккеистов. В результате драки хоккеисты «Сочи» Богдан Якимов, Джей Си Лайпон и Виктор Балдаев, а также игроки «Авангарда» Никита Комаров, Павел Дедунов и Илья Каблуков получили в сумме 32 минуты штрафа.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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