«Металлург» назвал состав участников и сроки Мемориала Ромазана. Всего в турнире примут участие четыре команды. Помимо «Магнитки», ими станут «Автомобилист», «Амур» и «Сибирь». «Куньлунь» же в Магнитогорск не приедет. Игры пройдут с 10 по 14 августа.

Смогут ли на матчи попасть зрители, пока неизвестно.

«Мы искренне соскучились по нашим болельщикам, но вопрос о присутствии зрителей на трибунах остается открытым — клуб внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми актами Челябинской области, регламентирующими проведение мероприятий в условиях пандемии», — говорится в сообщении на сайте «Металлурга».

10 августа

17.00 (время везде московское). «Металлург» — «Автомобилист»

11 августа

13.00. «Автомобилист» — «Амур»

17.00. «Металлург» — «Сибирь»

13 августа

13.00 «Сибирь» — «Автомобилист»

17.00 «Металлург» — «Амур»

14 августа

11.00 «Амур» — «Сибирь»