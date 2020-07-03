«Металлург» опубликовал график Мемориала Ромазана. Пустят ли на него зрителей — неизвестно
«Металлург» назвал состав участников и сроки Мемориала Ромазана. Всего в турнире примут участие четыре команды. Помимо «Магнитки», ими станут «Автомобилист», «Амур» и «Сибирь». «Куньлунь» же в Магнитогорск не приедет. Игры пройдут с 10 по 14 августа.
Смогут ли на матчи попасть зрители, пока неизвестно.
«Мы искренне соскучились по нашим болельщикам, но вопрос о присутствии зрителей на трибунах остается открытым — клуб внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми актами Челябинской области, регламентирующими проведение мероприятий в условиях пандемии», — говорится в сообщении на сайте «Металлурга».
10 августа
17.00 (время везде московское). «Металлург» — «Автомобилист»
11 августа
13.00. «Автомобилист» — «Амур»
17.00. «Металлург» — «Сибирь»
13 августа
13.00 «Сибирь» — «Автомобилист»
17.00 «Металлург» — «Амур»
14 августа
11.00 «Амур» — «Сибирь»
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