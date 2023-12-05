ЦСКА обыграл на выезде «Магнитку»
ЦСКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У армейцев голы забивали Егор Соловьев, Фредрик Классон и Павел Карнаухов.
Московский клуб набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Магнитка» (55 очков) потерпела третье поражение подряд и продолжает лидировать в таблице «Востока», опережая «Авангард» (55 очков) по дополнительным показателям.
7 декабря ЦСКА сыграет на выезде с «Витязем», «Металлург» 7-го числа примет «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Классон — 2 (Долженков, Барабоша), 48:12 — 0:2. Окулов — 6 (п.в., Плотников), 58:12 — 0:3.
Вратари: Набоков (57:56 — 58:12) — Федотов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (9+12+7) — 25 (10+6+9).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
5 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6934 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -