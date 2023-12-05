«Трактор» обыграл «Нефтехимик»

«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Альберт Яруллин. Единственную шайбу у гостей забросил Андрей Белозеров.

«Трактор» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке. Клуб из Нижнекамска потерпел 6-е поражение подряд.

7 декабря «Трактор» примет СКА, «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Ладой» 7-го числа.