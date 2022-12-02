«Металлург» обыграл ЦСКА и одержал пятую победу подряд

«Металлург» на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Эта победа для «Магнитки» стала пятой подряд.

В составе армейцев единственную шайбу забросил Константин Окулов. За магнитогорский клуб голами отметились Денис Зернов и Архип Неколенко.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке на Западе с 51 баллом.

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«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Зернов — 9 (Керран, Чибисов), 19:18 — 1:0. Окулов — 7 (Классон, Карнаухов), 21:52 — 1:1. Неколенко — 4 (Юров, Земченок), 36:45 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Рейдеборн (58:04).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (9+11+8) — 33 (13+6+14).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

2 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.