«Металлург» обыграл ЦСКА и одержал пятую победу подряд
«Металлург» на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Эта победа для «Магнитки» стала пятой подряд.
В составе армейцев единственную шайбу забросил Константин Окулов. За магнитогорский клуб голами отметились Денис Зернов и Архип Неколенко.
«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке на Западе с 51 баллом.
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«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Зернов — 9 (Керран, Чибисов), 19:18 — 1:0. Окулов — 7 (Классон, Карнаухов), 21:52 — 1:1. Неколенко — 4 (Юров, Земченок), 36:45 — 2:1.
Вратари: Паскуале — Рейдеборн (58:04).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (9+11+8) — 33 (13+6+14).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
2 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|4 : 2
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|0 : 2
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|2 : 1
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|6 : 4
|2.12
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:30
|
Куньлунь – Динамо М
|- : -
|2.12
|19:30
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -