«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии

«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции со счетом 6:3.

В составе «Магнитки» отличились Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов, а также хет-трик оформил Павел Акользин.

За «Автомобилист» забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.

«Металлург» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.