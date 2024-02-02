«Металлург» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Магнитогорске 2 февраля и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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