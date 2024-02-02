Защитник СКА Земченок — о ЦСКА: «Было видно, что они готовы побеждать любой ценой»
Защитник СКА Артем Земченок поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Тяжелая игра была. Соперник хорошо настроился, было видно, что они готовы побеждать любой ценой. У нас была пауза небольшая, где-то, возможно, подгрузились, надо было накопить силы. Мы сегодня немного тяжеленькие были. Главное, что победили.
— Забросили сегодня важный гол. Как это было с вашей стороны?
— Инстинктивно поймал рукой шайбу, получилось убежать «2 в 1», Марат хорошо мне отдал, оставалось только подставить.
— Выиграли у ЦСКА шесть из шести.
— Хороший знак, надеюсь, что если встретимся в плей-офф, тоже получится выиграть у них все матчи. Мы особо акцент на этом не делаем. Может быть у ЦСКА период такой, отталкиваемся от своей игры, побеждаем и идем заслуженно на первом месте.
— СКА вернулся на свой привычный уровень, учитывая неудачный старт сезона.
— Такое начало было связано с тем, что много ребят пришли, в том числе и я. Пока адаптировались к игре, переносили нагрузки после сборов. Затем уже постепенно через работу набрали форму. Хорошо, что Серебряков пришел, во многих моментах нас выручает,чувствуем надёжность, остаётся только забивать.
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