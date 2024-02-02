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2 февраля, 23:12

Защитник СКА Земченок — о ЦСКА: «Было видно, что они готовы побеждать любой ценой»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник СКА Артем Земченок поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра была. Соперник хорошо настроился, было видно, что они готовы побеждать любой ценой. У нас была пауза небольшая, где-то, возможно, подгрузились, надо было накопить силы. Мы сегодня немного тяжеленькие были. Главное, что победили.

— Забросили сегодня важный гол. Как это было с вашей стороны?

— Инстинктивно поймал рукой шайбу, получилось убежать «2 в 1», Марат хорошо мне отдал, оставалось только подставить.

— Выиграли у ЦСКА шесть из шести.

— Хороший знак, надеюсь, что если встретимся в плей-офф, тоже получится выиграть у них все матчи. Мы особо акцент на этом не делаем. Может быть у ЦСКА период такой, отталкиваемся от своей игры, побеждаем и идем заслуженно на первом месте.

— СКА вернулся на свой привычный уровень, учитывая неудачный старт сезона.

— Такое начало было связано с тем, что много ребят пришли, в том числе и я. Пока адаптировались к игре, переносили нагрузки после сборов. Затем уже постепенно через работу набрали форму. Хорошо, что Серебряков пришел, во многих моментах нас выручает,чувствуем надёжность, остаётся только забивать.

Артем Земченок
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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