Защитник СКА Земченок — о ЦСКА: «Было видно, что они готовы побеждать любой ценой»

Защитник СКА Артем Земченок поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра была. Соперник хорошо настроился, было видно, что они готовы побеждать любой ценой. У нас была пауза небольшая, где-то, возможно, подгрузились, надо было накопить силы. Мы сегодня немного тяжеленькие были. Главное, что победили.

— Забросили сегодня важный гол. Как это было с вашей стороны?

— Инстинктивно поймал рукой шайбу, получилось убежать «2 в 1», Марат хорошо мне отдал, оставалось только подставить.

— Выиграли у ЦСКА шесть из шести.

— Хороший знак, надеюсь, что если встретимся в плей-офф, тоже получится выиграть у них все матчи. Мы особо акцент на этом не делаем. Может быть у ЦСКА период такой, отталкиваемся от своей игры, побеждаем и идем заслуженно на первом месте.

— СКА вернулся на свой привычный уровень, учитывая неудачный старт сезона.

— Такое начало было связано с тем, что много ребят пришли, в том числе и я. Пока адаптировались к игре, переносили нагрузки после сборов. Затем уже постепенно через работу набрали форму. Хорошо, что Серебряков пришел, во многих моментах нас выручает,чувствуем надёжность, остаётся только забивать.