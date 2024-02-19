Форвард «Ак Барса» Барбер: «Нам надо больше бросать и создавать моменты»

Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

«Мы играли с хорошей командой, да и у нас было много моментов, но не получилось. Такое бывает. Почему «Ак Барсу» удалось забросить только одну шайбу? Нам надо больше бросать и создавать моменты, и тогда они зайдут», — приводит пресс-служба клуба слова Барбера.

Также он прокомментировал свой гол в ворота магнитогорской команды.

«Были и моменты, и броски. Хорошо, что получилось эту шайбу затолкать. Забивать — моя работа, это хорошее чувство», — добавил хоккеист.

«Ак Барс» с 80 очками после 65 встреч располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет против «Локомотива».