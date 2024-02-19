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Сегодня, 21:13

Форвард «Ак Барса» Барбер: «Нам надо больше бросать и создавать моменты»

Алина Савинова
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Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

«Мы играли с хорошей командой, да и у нас было много моментов, но не получилось. Такое бывает. Почему «Ак Барсу» удалось забросить только одну шайбу? Нам надо больше бросать и создавать моменты, и тогда они зайдут», — приводит пресс-служба клуба слова Барбера.

Также он прокомментировал свой гол в ворота магнитогорской команды.

«Были и моменты, и броски. Хорошо, что получилось эту шайбу затолкать. Забивать — моя работа, это хорошее чувство», — добавил хоккеист.

«Ак Барс» с 80 очками после 65 встреч располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет против «Локомотива».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/24775
Райли Барбер
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 65 41 24 89
2 Авангард 64 42 22 88
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
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