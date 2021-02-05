«Металлург» обыграл «Ак Барс», прервав четырехматчевую победную серию казанцев

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0.

Отличились Михаил Пашнин, Деннис Расмуссен и Сергей Плотников, забросивший в пустые ворота.

После этого матча «Металлург» с 73 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 84 очками — на первой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Пашнин — 3 (Нестрашил), 45:04 — 1:0. Расмуссен — 8 (Бек), 54:42 — 2:0. Плотников — 10 (п.в., Бек, Прохоркин), 58:27 — 3:0.

Вратари: Кошечкин — Рейдеборн (58:04 — 58:27).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 36 (9+13+14) — 42 (18+12+12).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

5 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».