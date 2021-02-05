Сына экс-вратаря сборной России отправили на принудительное лечение. Его обвиняли в убийстве матери

Стало известно, чем закончилась история об убийстве 45-летней Ирины Соколовой — бывшей жены хоккеиста Максима Соколова, который был вратарем сборной России, информирует «Новый Омск».

13 июля 2019 года в поселке Новая Романовка Ленинградской области было обнаружено тело Ирины, рядом с которой находился ее 18-летний сын Максим с тяжелыми травмами.

Позднее выяснилось, что именно Максим Соколов-младший взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого парень зашел в спальню 15-летнего брата и попытался ударить ножом и его, а затем задушить. Однако Арсению удалось выбежать из дома, после чего Максим порезал сам себя.

В отношении 18-летнего Максима вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Поскольку судебный акт не был никем обжалован — ни прокуратурой, ни защитником, ни представителем потерпевших — он вступил в законную силу. Это означает, что старшего сына экс-голкипера «Авангарда» поместили в психиатрическую лечебницу на неопределенный срок. Вероятно, Соколов-младший находится там до сих пор.

Максим Соколов-старший — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на Играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира в составе сборной России.