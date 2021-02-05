«Трактор» по буллитам победил «Амур»

«Трактор» принимал «Амур» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда из Челябинска смогла уйти от поражения в основное время, а потом победила соперника в серии буллитов — 3:2.

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«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рассказов — 9 (Заседа, Машин), 2:20 — 0:1. Голубев — 8 (Полунин), 19:48 — 0:2. Основин — 13 (бол., Бывальцев), 22:33 — 1:2. Пилут — 6 (бол., Гика, Кравцов), 59:58 — 2:2.

Победный буллит: Седлак.

Вратари: Федотов (58:46 — 59:58) — Аликин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (6+12+12+0) — 32 (10+8+6+8).

Судьи: Бирин, Васильев.

5 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.