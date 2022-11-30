Майоров считает, что при новом тренере у «Спартака» появилась позиционная атака
Двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров заявил, что хоккеисты «Спартака» стали лучше действовать в позиционной атаке при новом главном тренере Игоре Гришине.
«Команда стала играть, а не бегать и швырять шайбу куда попало, появились какие-то связи между игроками, очень неплохой вход в зону. Появилась позиционная атака, которой вообще не было раньше. Раньше она отсутствовала, шайба не держалась в зоне соперника, а сейчас команда производит приятное впечатление. Я не знаю концепции нового главного тренера, но, как я вижу, игра с ним вызывает приятное удивление, команда несколько преобразилась», — приводит слова Майорова ТАСС.
Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября. В этом сезоне красно-белые с 41 очком занимают 6-е место в Западной конференции.
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|36
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|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|5 : 1
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|- : -
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
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|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -