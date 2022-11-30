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Сегодня, 14:11

Майоров считает, что при новом тренере у «Спартака» появилась позиционная атака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров заявил, что хоккеисты «Спартака» стали лучше действовать в позиционной атаке при новом главном тренере Игоре Гришине.

«Команда стала играть, а не бегать и швырять шайбу куда попало, появились какие-то связи между игроками, очень неплохой вход в зону. Появилась позиционная атака, которой вообще не было раньше. Раньше она отсутствовала, шайба не держалась в зоне соперника, а сейчас команда производит приятное впечатление. Я не знаю концепции нового главного тренера, но, как я вижу, игра с ним вызывает приятное удивление, команда несколько преобразилась», — приводит слова Майорова ТАСС.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября. В этом сезоне красно-белые с 41 очком занимают 6-е место в Западной конференции.

Источник: https://tass.ru/sport/16461449
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Борис Майоров
Игорь Гришин
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