Защитник «Амура» забросил гол рукой в свои ворота

В Хабаровске «Амур» принимает «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В третьем периоде, при счете 4:0 в пользу хабаровчан, защитник хозяев Руслан Педан рукой забросил шайбу в свои ворота.

Гол был засчитан на форварда «Нефтехимика» Булата Шафигуллина.

В начале ноября похожий эпизод случился с защитником «Салавата Юлаева» Михаилом Науменковым.