Матушкин стал игроком «Адмирала»

Защитник Максим Матушкин подписал однолетний контракт с «Адмиралом», информирует сайт клуба.

Сезон-2020/21 31-летний хоккеист начинал в «Северстали», затем перешел в команду ВХЛ «СКА-Нева». В общей сложности в КХЛ защитник сыграл 130 матчей, заработал 39 (12+27) очков с показателем полезности +9.

К середине сезона-2020/21 Матушкин перебрался в чемпионат Финляндии и начал играть за «Таппару». За 22 игры в регулярке и 8 в плей-офф защитник набрал 25 очков (5+20) при показателе полезности -5.