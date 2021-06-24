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Матушкин стал игроком «Адмирала»

12:34
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Защитник Максим Матушкин подписал однолетний контракт с «Адмиралом», информирует сайт клуба.

Сезон-2020/21 31-летний хоккеист начинал в «Северстали», затем перешел в команду ВХЛ «СКА-Нева». В общей сложности в КХЛ защитник сыграл 130 матчей, заработал 39 (12+27) очков с показателем полезности +9.

К середине сезона-2020/21 Матушкин перебрался в чемпионат Финляндии и начал играть за «Таппару». За 22 игры в регулярке и 8 в плей-офф защитник набрал 25 очков (5+20) при показателе полезности -5.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/zashitnik-maksim-matushkin-s-nami-na-odin-sezon

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