Бывший финансовый директор «Торпедо» была осуждена за растрату средств клуба

Бывший финансовый директор нижегородского «Торпедо» Наталья Еремина осуждена условно на 3,5 года и оштрафована на 250 тысяч рублей за присвоение и растрату денежных средств клуба, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Приговором Советского районного суда Нижнего Новгорода Ерёмина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), и ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 250 тысяч рублей», — говорится в заявлении суда.

Еремина была задержана в 2019 году, вместе с исполнительным директором Сергеем Малютиным. По данным следствия, должностные лица, вопреки интересам организации, присвоили 13 миллионов рублей.

Гражданский иск ХК «Торпедо» удовлетворен, в пользу истца взыскано 8?732?770 рублей как возмещение материального ущерба от преступления.

Также в связи с неоднократной неявкой на судебные заседания был объявлен в розыск с последующим изменением меры пресечения на заключение под стражу бывший гендиректор «Торпедо» Ян Голубовский.

В минувшем сезоне нижегородский клуб вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции. В первом раунде «Торпедо» проиграло «Ак Барсу» (0-4 в серии).