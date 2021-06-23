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Стала известна зарплата нападающего ЦСКА Окулова

18:24
Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов подписал двухлетний контракт с армейским клубом. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 60 миллионов рублей в год.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020/21.

Окулов выступает за ЦСКА в КХЛ с 2017 года, до этого он с 2013 года играл за новосибирскую «Сибирь». Всего за армейцев форвард провел 242 матча в лиге, в которых набрал 172 (74+98) очка.

Вместе с ЦСКА Окулов завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.

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