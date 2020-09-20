Матч между «Куньлунем» и «Локомотивом» не состоится 21 сентября

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Локомотивом» не состоится 21 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Куньлунь» в понедельник должен был провести в Мытищах матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Ранее КХЛ уже перенесла две выездные игры «Локомотива» из-за заражений коронавирусом в команде: 17 сентября с «Сочи» и 19 сентября с минским «Динамо».