Марьямяки рассказал о причинах поражения «Йокерита» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:5).

«Металлург» показал хороший уровень игры с самого начала. Мы не смогли им противостоять. Конечно, повлияло удаление Халме, мы хотели сыграть в 12 нападающих сегодня, но, как и вчера потеряли одного форварда в самом дебюте. Достаточно моментов было, но здорово сыграл Олкинуора», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Йокерит» с 59 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Металлург» с 69 очками — на третьей строчке Востока.