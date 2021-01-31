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«Амур» обыграл «Сибирь»

12:15
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«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:1.

Хабаровский клуб прервал серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 8 (Васильев, Г. Зогорна), 8:11 — 1:0. Машин — 3 (Рассказов, Г. Зогорна), 21:47 — 2:0. Михасенок — 2 (Турбин, Кузнецов), 28:11 — 3:0. Шаров — 5 (бол., Вл. Ушенин, Ли), 51:48 — 3:1.

Вратари: Аликин — Сятери (57:03).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (12+9+7) — 40 (6+20+14).

Судьи: Гофман, Оскирко.

31 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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