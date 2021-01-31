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Артем Галимов рассказал, что после гола «Куньлуню» одноклубники назвали его «Маленьким Овечкиным»

02:38
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Форвард «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1).

«Непростая игра. Сопернику нечего было терять. «Ак Барс» удачно отыграл в обороне и забил свои голы. Все хорошо. Сейчас нужно бороться в каждой игре. Отдохнем во время перерыва на матчи сборных.

«Мой красивый гол? Давно не забивал и полез на ворота. Когда разворачивался, получилось удачно добить шайбу. Что мне сказали в раздевалке после гола? «Маленький Овечкин», — приводит слова Галимова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» с 80 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 30 очками — на последней строчке Востока.

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