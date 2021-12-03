Марьямяки: «Перед матчем ехали на автобусе, потом на метро, не знаю, может это сказалось»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

«Слабо играли в первом периоде, в самом начале получили удаление. Перед матчем ехали на автобусе, потом на метро, не знаю, может это сказалось. Второй и третий период, считаю, играли лучше соперника, но не использовали свои моменты», — цитирует тренера сайт СКА.