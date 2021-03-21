Форвард СКА Кирилл Марченко подвел итоги второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против московского «Динамо» (1:0).

«Я пнул ногой шайбу, потом ковырнул раза два — плохо помню гол. Когда забиваешь такие голы накоротке, мозг всегда отключается. Не могу сказать, почему мы до этого не играли вместе с Морозовым и Подколзиным. У нас все партнеры хорошие, но с этими ребятами особое молодежное чувство. С Иваном мы знакомы с десяти лет, с Васей — с шестнадцати. Играли вместе на молодежном чемпионате мира. Мы хорошие друзья, понимаем друг друга. Можем пас отдать, как сегодня Мороз отдал Подколу — он бросал, но не забил», — приводит слова Марченко официальный сайт КХЛ.

СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта.