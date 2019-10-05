Максим Гончаров: «Такой разгром от принципиального соперника бьет по самолюбию»

Защитник «Спартака» Максим Гончаров признался, что разгром от ЦСКА (3:9) бьет по самолюбию. По его словам, красно-белые допускали ненужные ошибки.

— Мы допускали совершенно ненужные ошибки, за которые нас соперник наказывал, — цитируют «Известия» Гончарова. — И нужно создавать больше моментов впереди, идти на ворота противника, чаще наносить броски. Мы ведь их имели не так много. Нужно было их делать больше и реализовывать. И позволять создавать даже не 100-процентные, а просто опасные эпизоды в своей зоне клубу, который является победителем прошлого сезона.

Такой разгром от принципиального соперника бьет по самолюбию. Особенно когда терпишь его при своих болельщиках. Люди пришли на матч посмотреть на хорошую игру, а увидели такой счет. Это ни в какие рамки не лезет.