Макеев: «В Новоуральске есть все для развития молодого хоккеиста. Город небольшой, особо нет никаких соблазнов»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» рассказал, как начал заниматься хоккеем в закрытом городе Новоуральск.

— Новоуральск, где вы родились, — закрытый город. Колорит, как я понимаю, чувствуется уже при въезде: бетонный забор, колючая проволока?

— Колючей проволоки нет. Город окружен забором. Колорит, конечно, чувствуется. Чтобы зайти в город, нужен пропуск. Практически как за границу приезжаешь.

— Догадываюсь, что в вашем детстве развлечений было немного.

— Да и сейчас, в 2021 году, развлечений особо нет. Один кинотеатр — и все. Работает Ледовый дворец, недавно открыли многофункциональный спортивный комплекс. Есть детские музыкальные и художественные школы. Больше особо-то и нечем заниматься.

— Альтернативы хоккею в детском возрасте были?

— Особых альтернатив не было. Мама у меня — судья по биатлону. Мне нравился этот вид спорта, но хоккей ближе по душе. Постоянно находиться на лыжной трассе, наблюдать за тем, как бегают и стреляют, не особо нравилось.

— Тренировки в команде, которая не имела прописки в элите, не кажутся для ребенка путем в никуда?

— В моем детстве местный «Кедр» еще был в Высшей лиге. Потом уже из-за проблем с финансированием упали до Первой лиги, а сейчас — первенства области. Я понимал, к чему стремиться. Приезжали серьезные команды из Высшей лиги. Помню, когда «Динамо-Энергия» играла в Суперлиге, а в Екатеринбурге что-то случилось со льдом, они сыграли с московским «Динамо» в Новоуральске. Когда смотришь на таких мастеров, хочется быть похожим на них.

— Ваш путь — красивая история для популяризации хоккея в Новоуральске, не находите? Парень играл в «Кедре» и попал сразу в КХЛ.

— В Новоуральске есть все для развития молодого хоккеиста. Город небольшой, особо нет никаких соблазнов. Один кинотеатр на весь Новоуральск. Сходил в кино — и занимайся хоккеем. Надел шоры как у лошади и развивайся, расти. Ледовый хоть и старенький, но хороший. Недавно в город вернулся мой первый тренер. Хватает квалифицированных специалистов. Но сейчас же тенденция, что родители увозят детей в Екатеринбург. Мол, там больше возможностей вырасти в хоккеиста. На самом деле — заиграть в больших школах еще труднее. Повторюсь, в Новоуральске есть все. Единственная проблема — в моем детстве было на кого равняться, когда команда играла в Высшей лиге. Сейчас у детей практически нет ориентира, кроме как посмотреть хоккей по телевизору. Первенство области — совсем не то. Даже жалко детей.