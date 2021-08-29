Юшкевич покинул ЦСКА по семейным обстоятельствам

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт армейцев.

Как отмечается, клуб и 49-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский временно будет совмещать свои обязанности с работой в тренерском штабе. Он будет отвечать за организацию обороны команды.

Напомним, Сергей Федоров в июле стал новым главным тренером ЦСКА.