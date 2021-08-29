Юшкевич покинул ЦСКА по семейным обстоятельствам
13:12
Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт армейцев.
Как отмечается, клуб и 49-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский временно будет совмещать свои обязанности с работой в тренерском штабе. Он будет отвечать за организацию обороны команды.
Напомним, Сергей Федоров в июле стал новым главным тренером ЦСКА.
Читайте также
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю