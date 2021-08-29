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Макеев — о критике СКА: «Могли позвонить и сказать: «Ай-ай, Алексей, так нельзя». Но ничего такого не было»

12:23
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» ответил на вопросы о критике СКА и возможном обмене из «Витязя» в армейский клуб.

Алексей Макеев.Как построить карьеру в закрытом городе и заиграть в топ-клубе КХЛ? Интервью снайпера из Новоуральска

— Заметил по вашим интервью, что вы не против покритиковать СКА. За открытость вам только респект: не каждый захочет рассказывать про шутки об обменах между СКА и «Витязем», про то, что половина команды смотрит хоккей с трибун.

— А что такого? Я говорил то, что правда есть. Не только же я шутил так. Кому эти слова не понравились, могли позвонить мне — телефон всегда доступен — и сказать: «Ай-ай, Алексей, так нельзя говорить». Но ничего такого не было.

— Хоть раз обсуждался ли ваш возможный обмен в СКА?

— Может, наверху и ходили такие разговоры, но до меня ничего не доходило.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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