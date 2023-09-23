Макеев: «Иностранцы были в восторге от российской глубинки»
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Конечно, было неприятно — три поражения подряд: в одну шайбу, по буллитам. Сейчас только начало чемпионата, мы мало забиваем, пока тяжело, но это все придет к нам через работу. Главное, что выиграли эту игру! У нас травму получил Кизимов, где-то пришлось играть в три крайних. Справились с такой нагрузкой. Командная победа: много блокированных бросков, Аликин подтащил, заработал «сухарик». Молодой Раздьяконов забил первый гол в КХЛ.
Попутешествовали на автобусе? Природа, конечно, у нас хорошая! По себе скажу, неприятно сидеть в автобусе пять часов, нужно найти выгодную позицию, пристроиться на сиденье. Посмотрели пейзажи, остановились в горах. Красиво! Иностранцы наши сидели с открытыми ртами. Они же кроме городов, где команды есть, ничего не видели. Ребята были в восторге от российской глубинки. Как люди в селах живут, увидели фермы, лошадей, коров, которые по просторам гуляют (улыбается)», — цитирует пресс-служба КХЛ Макеева.
«Автомобилист» набрал 12 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции «Салават Юлайев» с 10 очками идет на 5-й строчке.
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|23.09
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|
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