«Магнитка» вырвала победу у «Динамо» по буллитам. Команда сравняла счет за семь секунд до конца третьего периода

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Динамо». Хозяева одержали победу по буллитам — 5:4. Гости прервали серию из четырех побед.

«Металлург» вел по ходу встречи со счетом 3:1, но умудрился растерять преимущество и даже позволил сопернику выйти вперед. Но за 7 секунд до конца третьего периода, сняв вратаря и выпустив дополнительного полевого игрока, «Магнитка» все-таки смогла сравнять счет. А в серии буллитов были точнее игроки из Магнитогорска.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 Б (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Мозякин — 10 (Матушкин), 9:14 — 1:0. Григорьев — 1 (Индрашис), 10:37 — 1:1. Яковлев — 5 (бол., О`Делл), 13:30 — 2:1. Филиппи — 1 (Дронов, Нестрашил), 18:46 — 3:1. Петерссон — 12 (бол., Шипачев), 37:14 — 3:2. Моисеев — 2 (Григорьев, Огурцов), 50:57 — 3:3. Шипачев — 12 (Петерссон), 53:17 — 3:4. Филиппи — 2 (бол., Козун, Пивцакин), 59:53 — 4:4.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Кошечкин (59:45 — 59:53) — Бочаров (Еременко, 23:50).

Штраф: 12 — 33.

Броски: 31 (12+6+10+3) — 21 (8+8+4+1).

Судьи: Бирин, Соин.

29 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».