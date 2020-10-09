«Магнитка» прервала трехматчевую победную серию «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде в серии буллитов переиграл «Автомобилист» — 3:4 (Б). Победный буллит реализовал Егор Яковлев.

Благодаря этой победе магнитогорцы поднялись на пятое место на «Востоке», «Автомобилист» же остался третьим.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Литовченко — 3 (Березин, Секстон), 1:23 — 1:0. Кошелев — 3 (бол., Плотников, Карпов), 7:57 — 1:1. Мэйсек — 6, 9:33 — 2:1. Плотников — 4 (Карпов), 14:12 — 2:2. Макеев — 10 (Дацюк), 23:45 — 3:2. Песонен — 2 (бол., Бек), 53:53 — 3:3.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Коварж — Кошечкин (Олкинуора, 23:45).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 35 (6+15+8+6) — 37 (15+10+12+0).

Судьи: Акузовский, Бирин.

9 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».