Лямся: «Сибирь» очень хотела отличиться в третьем периоде, но Тарасов играл надежно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Мы начали немного медленно, но потом сыграли очень хорошо — хорошо сыграли в неравных составах, вратарь отлично действовал, и наше первое звено. Новосибирцы очень хотели отличиться в третьем периоде, но Даниил Тарасов играл надежно», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

«Салават» с 49 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 38 очками — на девятой строчке.