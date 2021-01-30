Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Барыса» (3:2 ОТ).

— Мы очень довольны тем, что в трех выездных играх нам удалось заработать 6 очков. Было очень непросто, было такое длительное путешествие. Прекрасно понимали, что сегодня нас ждет очень сложный матч здесь в Нур-Султане. Отмечу хорошую игру наших бригад меньшинства. У нас была хорошая энергия в матче, и мы очень рады, что одержали сегодня победу.

— Первой вопрос о дисциплине, сегодня было много удалений. В чем проблема?

— Да, так в матчах бывает, достаточно простые удаления получали. Вместе с тем я отмечу, что мы достаточно хорошо сыграли в меньшинстве. Мне понравилось, как команда себя проявила, как она защищалась. С этой точки зрения мы довольны нашей игрой в меньшинстве.

— В трех из четырех последних матчах был пропущен ранний гол. С чем это можно связать?

— Сейчас это сложно объяснить. Думаю, самое ключевое, что во всех этих ситуациях мы проявили характер и везде смогли отыграться.

— Сегодня «юлаевцы» сделали камбек. Что сказали команде во втором периоде? Что изменили?

— Нет, ничего особенного мы команде не говорили. Мы старались придерживаться нашего плана. Прекрасно понимали, что при игре 5 на 5 у нас будут шансы, чтобы отыграться. Когда ты играешь по системе важно, как проявляют себя в этой системе лидеры. Сегодня был хороший пример, как команда проявила себя изнутри. За счет этого сумели отыграться и выиграть матч.