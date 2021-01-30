Главный тренер «Барыса» объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Провели два хороших периода, здорово выглядели в обороне и в атаке. Третий период провалили, уступали в движении, проигрывали борьбу. Соперник нас за это наказал. Будем разбираться в случившемся. У нас одиннадцать игр через день, очень тяжело восстанавливаться.

Соперник хорошо оборонялся в меньшинстве, активно прессинговал нашу пятерку. Теряли шайбу в средней зоне, «Салават» хорошо встречал на синей линии.

Линтуниеми тренируется с командой, скорее всего, он вернется в следующем матче. Карлссон не робот, а человек, думаю, дадим шанс другим вратарям», — приводит слова тренера сайт КХЛ.