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Главный тренер «Барыса» объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева»

17:14
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Провели два хороших периода, здорово выглядели в обороне и в атаке. Третий период провалили, уступали в движении, проигрывали борьбу. Соперник нас за это наказал. Будем разбираться в случившемся. У нас одиннадцать игр через день, очень тяжело восстанавливаться.

Соперник хорошо оборонялся в меньшинстве, активно прессинговал нашу пятерку. Теряли шайбу в средней зоне, «Салават» хорошо встречал на синей линии.

Линтуниеми тренируется с командой, скорее всего, он вернется в следующем матче. Карлссон не робот, а человек, думаю, дадим шанс другим вратарям», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/30/480668.html

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