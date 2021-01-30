«Салават Юлаев» отыгрался со счета 0:2 и победил в овертайме «Барыс»

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда к середине третьего периода уступала со счетом 0:2, но смогла вырвать победу в овертайме — 3:2.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Панюков — 5 (Блэкер), 3:41 — 1:0. Михайлис — 16 (Валк, Лилья), 12:54 — 2:0. Ларсен — 9 (Науменков, Маннинен), 50:02 — 2:1. Маннинен — 17 (Коледов), 51:32 — 2:2. Алексеев — 8 (Плэтт, Маннинен), 61:14 — 2:3.

Вратари: Карлссон — Метсола.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 27 (9+12+5+1) — 22 (6+3+13+0).

Судьи: Акузовский, Раводин.

30 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».