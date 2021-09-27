«Локомотив» забросил спорную шайбу в концовке матча с «Авангардом»

«Локомотив» вышел вперед в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Арбитры усмотрели, что в сутолоке у ворот шайба пересекла линию.

После этого тренерский штаб омичей взял видеоповтор на помеху вратарю, но этот запрос не был удовлетворен.