«Локомотив» забросил спорную шайбу в концовке матча с «Авангардом»
21:11
«Локомотив» вышел вперед в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Арбитры усмотрели, что в сутолоке у ворот шайба пересекла линию.
После этого тренерский штаб омичей взял видеоповтор на помеху вратарю, но этот запрос не был удовлетворен.
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