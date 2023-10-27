«Нефтехимик» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» на выезде победил «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место на «Западе». «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте «Востока».

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