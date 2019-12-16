«Локомотив» вывел Маркова из списка травмированных

Защитник «Локомотива» Андрей Марков выведен из списка травмированных, сообщает официальный Twitter команды.

40-летний защитник, перешедший в ярославский клуб 28 октября, получил травму в середине ноября.

В текущем сезоне за «Локомотив» Марков провел один матч, в котором отметился результативной передачей.