«Локомотив» вывел Маркова из списка травмированных
17:56
Защитник «Локомотива» Андрей Марков выведен из списка травмированных, сообщает официальный Twitter команды.
40-летний защитник, перешедший в ярославский клуб 28 октября, получил травму в середине ноября.
В текущем сезоне за «Локомотив» Марков провел один матч, в котором отметился результативной передачей.
Последние новости, касающиеся состава главной команды ??— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 16, 2019
?
• Из «Бурана» вызваны защитник Александр Калинин и нападающий Михаил Беляев
?
• Из «Локо» вызван нападающий Егор Манин
?
• Защитник Андрей Марков выведен из списка травмированных pic.twitter.com/6Q3ElA6ZQw
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...